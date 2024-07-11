Tırda ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Tırda ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da yapılan bir operasyonda narkotik dedektör köpeği 'Sam' ile bir tırda yapılan aramada 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda N.G. ve S.E. adlı 3 kişi gözaltına alındı ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

11.07.2024 20:28
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Tırda ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da narkotik dedektör köpeği 'Sam' ile bir tırda yapılan aramada ele geçen 900 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde bir tırda arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Sam ile yapılan aramada, köpeğin hassas burnu sayesinde tırın üst bagajında zulalanmış şekilde 900 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında N.G.ve S.E.yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tırda ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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