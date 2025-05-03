Tire'de Yangın: Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, birlikte yaşayan kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.

Yangın ilçeye bağlı kırsal Dallık Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, evde beraber yaşayan Selim Kuzu (40) ve Mustafa Ali Kuzu (41) kardeşlerin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Biri öldü, diğerinin durumu ağır

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kardeşlerden Selim Kuzu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, durumu ağır olan Mustafa Ali Durmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR