3.Sayfa

3 polis şefiyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya\'dan bir açıklama daha

Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta tırın altına giren otomobilde bir kişi hayatına kaybetti.

Feci kaza sabah saatlerinde D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Buğday Pazarı yakınında meydana geldi. İddiaya göre Adem Koçoğlu yönetimindeki 31 ACD 861 plakalı tıra yol kenarında bilinmeyen bir nedenle beklediği sırada, aynı istikametten giden 60 KR 684 plakalı Muzahattin Ünlü idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tıra ok gibi saplandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi servis edildi. Kazada otomobilde yolcu koltuğunda bulunan Şükrü Ünlü (73), hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine bir süre kapatıldı. Kaza nedeniyle inceleme başlatıldı.