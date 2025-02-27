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Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya'da yolun karşısına geçerken tırın altında kalan 78 yaşındaki Ali Savaş hastanede öldü.

27.02.2025 19:12
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Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan yaşlı adamdan acı haber

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da ışık sistemine yakın bir noktada yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalarak ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi 2202 sokak ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda ışık sistemine yakın bir noktada yolun karşısına geçmek isteyen iki arkadaştan Ali Savaş (78), Hüseyin Ş'nin kullandığı 07 BZS 557 plakalı tırın altında kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile verilen adrese gelen ekipler tırın altında bulunan Ali Savaş'ı yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Kepez devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Savaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savaş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu moruna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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