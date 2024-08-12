Tırın dorsesinden 2 milyon 285 bin lira değerinde kaçak tütün çıktı - Son Dakika
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Tırın dorsesinden 2 milyon 285 bin lira değerinde kaçak tütün çıktı

Aksaray'da durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramada 2 milyon 285 bin lira değerinde 2 bin 688 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

12.08.2024 15:54
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Tırın dorsesinden 2 milyon 285 bin lira değerinde kaçak tütün çıktı

AKSARAY - Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorsesinde 2 milyon 285 bin lira değerinde 2 bin 688 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Olay, Aksaray - Adana Karayolu Taşpınar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen tır sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma KOM ekipleri tırın dorsesinde arama yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen aramada tırın dorsesinde muhtelif eşyalar altına çuvallarla ve kolilere gizlenmiş toplam 2 bin 688 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 2 milyon 285 bin lira olan kaçak tütüne el konulurken, tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aksaray, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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