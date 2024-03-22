"Tırnaklarımla kazıyarak yaptım" dediği evinin yanışını gözleri dolarak izledi
Yaşlı çiftin yaşadığı gecekondu alev alev yandı, tüm eşyaları küle döndü
Hanım Dağlı: "Amelelik yaparak tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi. Yardım ederlerse sevinirim ama etmezlerse de çadır kurar orada kalırım"
ANTALYA - Antalya'da yaşlı çiftin yaşadığı gecekondu çıkan yangında küle döndü. Evini ve tüm eşyalarını kaybeden yaşlı kadın, "Amelelik yaparak tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi" dedi.
Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6373 sokak üzerinde Hanım ve Şaban Dağlı yer alan gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çift evden kendini sokağa attı. İhbarla birlikte belirtilen adrese itfaiye, sağlık ekipler ve polis sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda tüm odalara yayılırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında gecekondu ve içerisindeki tüm eşyaları küle döndü. Dağlı çifti ise evlerinin yanışını gözleri dolarak izledi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Evini Hanım Dağlı, "Balkondaydım, o esnada oğlum aradı, ve evden duman çıktığını söyledi. Arkamı dönüp baktığımda alevler evin her tarafına sıçramıştı. Nasıl yandığını bilmiyorum. Ev tamamen yandı ve hiçbir şeyim kalmadı. Kalacak bir yerim yok. Amelelik yaparak tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi. Yardım ederlerse sevinirim ama etmezlerse de çadır kurar orada kalırım. Tek geçim kaynağı eşimin emekli maaşı, başka da bir gelirimiz yok" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tırnaklarımla kazıyarak yaptığım evim yanarak küle döndü - Son Dakika
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