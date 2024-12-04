Tofaş Duvarı Yıktı: 5 Yaralı

3.Sayfa

Tofaş otomobil bahçe duvarını yıktı: 5 yaralı

DÜZCE - Düzce'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını yıktı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Kalıcı Konutlar istikametinden bağlantı yolu istikametine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 81 KF 543 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarında bulunan bir binanın bahçe duvarına çarptı. Kaza sebebiyle yıkılan beton duvar, park halindeki 81 ACM 586 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Sedat T.(37), D.E.C.T.(4), Vesile T.ve A.T.yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.