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TOFAŞ'la attığı 20 saniyelik driftin bedeli 32 bin TL oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde TOFAŞ marka otomobili ile drift yapan sürücüsünün ehliyetine 60 gün el konulurken 32 bin 233 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sorgun mahallesinde otomobil sürücüsü M.A.T.'nın şahsın aracı ile drift yaparak vatandaşları rahatsız ederek trafiği tehlikeye attığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Drift) maddesini ihlal ettiğinden 32 bin 233 TL Trafik İdari Para cezası uygulanarak ayrıca aracı 60 gün trafikten men edildi. M.A.T. 'nın sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu.