Tofaş Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü

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Tofaş marka otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı caddesinde meydana gelen kazada seyir halindeki Tofaş marka otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan Hatice Mucuk hayatını kaybederken otomobil sürücüsü olan Hatice Mucuğun eşi İzzet Mucuk ise ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Hatice Mucuk'un cenazesi Akyurt ilçesinde toprağa verildi. Ayrıca feci kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.