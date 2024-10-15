Ankara'da sinyal vermeden şerit değiştiren ve yanından geçtiği otomobili sıkıştıran Togg sürücüsünün tehlikeli hareketleri araç kamerasına yansıdı.
Ankara - Ayaş yolu Keresteciler mevkisinde meydana gelen olayda bir Togg sürücüsü, önündeki aracın sağına sinyal vermeden geçti. Yanından geçtiği otomobili sıkıştıran ve önüne geçtikten sonra ani fren yapan sürücünün tehlikeli hareketleri anbean kameraya yansıdı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Togg Sürücüsü Tehlikeli Şerit Değiştirdi - Son Dakika
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