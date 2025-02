TOGG\'u eleştirdiği için TSK\'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

Özcan Kuvan:

Yani artık ülkede hiç bir şeyi eleştirmeyeceksin her zaman müthiş çok güzel diyeceksin. Ne güzel zamlar yapıyor hükümetimiz :)) Emekli süper durumda :) asgari ücret müthiş avrupa bizi kızkanıyor :) Çalışanların sosyal hakları üst seviyelerde :) Her kes her yere istediği gibi tatile gidebiliyor :) Millet bolluk içinde parayı ne yapacaklarını şaşırdılar :) Cumhuriyet tarihinde böyle varlık bolluk gözükmedi :) Millet bankalara borç veriyor artık eskiden borç alırdı :)))