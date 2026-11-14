Tokat Çamlıbel Geçidi\'nde şeker pancarı yüklü tır devrildi, pancarlar yola saçıldı

Tokat'ta Çamlıbel Geçidi'nde şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu dorsedeki pancarlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, Çamlıbel Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.O. idaresindeki 60 AEF 670 çekici plakalı tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki şeker pancarları yola ve yol kenarına yayıldı. Tırın devrildiği kesimde araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.