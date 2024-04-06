Tokat Emniyet Müdürlüğü, Dronlarla Trafik Denetimlerini Güçlendiriyor

Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde trafik denetimlerini modern teknolojiyle güçlendiriyor. Dronlarla yüksek hassasiyetli gözetim sağlanıyor.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla kontrollerini sıkılaştırdı. Emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali gibi trafik kurallarına uymayan sürücüler ile yayalara yol vermeme, usulsüz park etme ve ikinci sıra park yapma gibi konularda titizlikle denetimler gerçekleştirildi. Trafik ekipleri, denetimlerini modern teknolojiyi kullanarak güçlendirdi. Bu kapsamda, dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışı ve kurallara uyum gözlemlendi. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak trafikteki muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağladı. Trafik ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerin özetini içeren bir klip hazırlayarak bu kontrolleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu paylaşımlarla birlikte sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi. - TOKAT
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Sancaktepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yargılanacak.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir depodan 2 bin lira değerinde demir hurda ve tamir anahtarları çalan şüpheliler, Buharkent ilçesinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.U. isimli şahsın Yaylabağı beldesinde yakalandığı belirtildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Atlıhisar Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışına katıldı. Kaymakam Han, açılışta öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti ve eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Han, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi ve öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, aranan şahıslardan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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