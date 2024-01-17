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Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa'da gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda 806 sentetik ecza hap ve 40 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklandı.

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
17.01.2024 - 15:06,  Güncelleme: 15:10
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti engellemeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ikamette ve şahısların üzerinde yapılan aramada 806 sentetik ecza hap ile 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 5 şahıstan 2'si serbest kalırken, 3 zanlı ise tutuklandı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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