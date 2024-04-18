Tokat\'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri\'de de hissedildi

Amasya'da hissedilen depremden dakikalar sonra korkutan yangın

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi. Amasya'da Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde depremden dakikalar sonra bir ahırda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.