Tokat Niksar\'da trafik denetiminde yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik ekiplerinin denetimi sırasında yakalanan şahsın, uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 49 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde K.R.V. (34) durduruldu. Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda şahsın arandığı tespit edildi. Yapılan incelemede K.R.V.'nin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl 49 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Çamlıbel Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.