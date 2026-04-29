Tokat-Niksar Karayolu 13 yıldır tamamlanamadı

Tokat ile Niksar arasında yapılması ve Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlaması hedeflenen karayolu projesi, aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanamadı.

Tokat'ta 2013 yılında Doğuş ve YDA firmaları ortaklığı ile yapımına başlanan ve toplam 49 kilometrelik güzergahı kapsayan Tokat-Niksar karayolu projesinin, ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltması ve bölgedeki turizm ile ticaret faaliyetlerine ivme kazandırması bekleniyordu. Ancak yıllar içinde defalarca ertelenen bitiş tarihi ve tamamlanamayan etaplar, projeyi kronikleşen bir sorun haline getirdi. Aradan geçen sürede 6 vali ve 3 belediye başkanının değişmesine rağmen yolun hala bitirilememesi, kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Yolu kullanan sürücüler zorlu kış şartlarında zorlanırken artan ölümlü trafik kazaları da endişeleri artırıyor. Sürücüler, dar ve virajlı kesimlerin yanı sıra tamamlanmamış bölümlerden geçerken zorlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 40 dakika süren mesafenin 25 dakikaya düşmesi planlanırken, yaşanan gecikmeler hem ekonomik hem de sosyal açıdan mağduriyetlere yol açıyor.

Bakan Uraloğlu: "Ödenek desteğiyle kısa zamanda bitirelim istiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında proje alanında incelemelerde bulunarak, "Taş ocaklarından malzeme ocaklarına, çevreyle ilgili hassasiyete kadar bütün problemleri çözdük. Ödenek olarak daha fazla destekleyerek kısa zamanda bitirelim istiyoruz" demişti. Bakan Uraloğlu'nun ziyaretinin üzerinden 633 gün geçmesine rağmen projede tamamlanmadı. - TOKAT