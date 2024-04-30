Tokat'ta 23 Nisan kutlamalarında erkek öğrencilere etek giydirilmesi tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Tokat'ta 23 Nisan kutlamalarında erkek öğrencilere etek giydirilmesi tepkilere neden oldu

Tokat\'ta 23 Nisan kutlamalarında erkek öğrencilere etek giydirilmesi tepkilere neden oldu

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Bereketli İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan kutlama programında, 4 erkek öğrenciye etek giydirilip oynatılması sosyal medyada tepkilere yol açtı. Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olay üzerine okul idaresi ve öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

30.04.2024 14:25
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Tokat'ta bir okulda 23 Nisan kutlamalarında 4 erkek öğrenciye etek giydirilip oynatılması tepkilere neden oldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Bereketli İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, tartışmalı bir sahneyle gündeme geldi. Program kapsamında, 4 erkek öğrenci etek giyip peçe takarak rol aldı. Ancak program sonrasında bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşanan olay üzerine harekete geçerek okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı. İdari soruşturmanın sebebi, öğrencilerin kıyafet seçimiyle ilgili yapılan gösterinin toplumda rahatsızlık ve tartışmalara neden olması olarak belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta 23 Nisan kutlamalarında erkek öğrencilere etek giydirilmesi tepkilere neden oldu - Son Dakika

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