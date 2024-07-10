Tokat'ta Alacak Verecek Kavgasında Silahlar Konuştu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta Alacak Verecek Kavgasında Silahlar Konuştu: 3 Kişi Tutuklandı

Tokat\'ta Alacak Verecek Kavgasında Silahlar Konuştu: 3 Kişi Tutuklandı

Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde çıkan alacak verecek kavgasında silahlar kullanıldı. Olay sonucunda 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs ise adli mercilere sevk edildi.

10.07.2024 18:37
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Tokat'ta bir iş yeri önünde çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Yaşanan olayda 3 kişi tutuklandı.

Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı silahlı çatışma çıktı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayda kullanılan 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 28 adet tabanca fişeği ve 33 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şüphelilerden S.A., U.D. ve F.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.T.Y., M.Ç., M.A. ve T.Ü. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Alacak Verecek Kavgasında Silahlar Konuştu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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