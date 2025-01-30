Tokat'ta Alkollü Sürücü Alt Geçide Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Alkollü Sürücü Alt Geçide Düştü: 2 Yaralı

Tokat\'ta Alkollü Sürücü Alt Geçide Düştü: 2 Yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobili alt geçide düştü. Kazada sürücü O.P. ve yanındaki B.P. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumları belirsizken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve yol bir süre trafiğe kapandı.

30.01.2025 23:56
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Tokat'ın Turhal ilçesinde iddiaya göre alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil alt geçide düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet Alt Geçidi'nde meydana gelen kazada O.P. yönetimindeki 60 AGG 536 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Alkollü Sürücü Alt Geçide Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika

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