Tokat\'ta Alkollü Sürücü Alt Geçide Düştü: 2 Yaralı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde iddiaya göre alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil alt geçide düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet Alt Geçidi'nde meydana gelen kazada O.P. yönetimindeki 60 AGG 536 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT