Tokat'ta Amca Oğulları Arasında Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Amca Oğulları Arasında Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tokat\'ta Amca Oğulları Arasında Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
09.06.2026 19:24
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Pazar'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde amca oğulları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Ocaklı Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çokyaman (76), oğlu L.Ç. (50) ile amca oğlu Y.Ç. (49) ve yanında bulunan arkadaşı M.A.Ş. (31) alacak verecek meselesini görüşmek için biraraya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Mehmet Çokyaman olay yerinde hayatını kaybetti. Silah ve bıçakla yaralanan L.Ç., Y.Ç. ve M.A.Ş. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Y.Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Amca Oğulları Arasında Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Amca Oğulları Arasında Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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