Tokat'ta Araç Kundaklama Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Tokat'ta Araç Kundaklama Olayı

Haberin Videosunu İzleyin
Tokat\'ta Araç Kundaklama Olayı
05.10.2025 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tokat\'ta Araç Kundaklama Olayı
Haber Videosu

Erbaa'da husumet nedeniyle tartıştığı aracını kundaklayan F.B. gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişinin aracını kundakladı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili yaktığı tespit edilen F.B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Tokat'ın Erbaa ilçe merkezinde F.B. ile aralarında husumet bulunan M.A., dün akşam saatlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından eve dönen M.A, aracını evinin önüne park etti.

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ARACINI KUNDAKLADI

Sabah saatlerinde bölgeye giden F.B, yanında bidonla getirdiği benzini arka camdan içeri döküp aracı ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili yaktığı tespit edilen F.B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde de F.B'nin elinde bidonla gelerek aracı yaktığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Hukuk, Erbaa, tokat, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Araç Kundaklama Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümlüler cezaevinde yetiştirdi, kilosu 15 bin TL’den satılıyor Hükümlüler cezaevinde yetiştirdi, kilosu 15 bin TL'den satılıyor
Rezidans inşaatında faciadan dönüldü Vinç öğrenci yurduna devrildi Rezidans inşaatında faciadan dönüldü! Vinç öğrenci yurduna devrildi
Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı
Maçlar ücretsiz olacak Şampiyonlar Ligi’ne yeni format Maçlar ücretsiz olacak! Şampiyonlar Ligi'ne yeni format
Her izleyen aynı soruyu soruyor: Bu video gerçek mi Her izleyen aynı soruyu soruyor: Bu video gerçek mi?

19:04
Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürprizler
Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürprizler
18:51
Trump ile Netanyahu arasında gerilim Telefonda azarlamış
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış
18:22
Turgutlu’da Bıçaklı Saldırı
Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı
16:16
Trump’tan Hamas’a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
15:46
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
14:39
İstanbul, Ankara ve İzmir’de binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2025 19:51:19. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Araç Kundaklama Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.