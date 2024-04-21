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Tokat'ta aracına yorgun mermi düşen baba isyan etti: "Ya çocuğuma isabet etseydi"

TOKAT - Tokat'ta yaşayan Emre Kanbulat, evinin bahçesine park ettiği aracında yaşadığı olayla sarsıldı. Aracının ön camına yorgun mermi isabet etmesiyle karşı karşıya kalan Kanbulat, "Mermi havada durmuyor. Çocuklarımıza da isabet edebilirdi" dedi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Emre Kanbulat, aracını Yunus Emre Mahallesi Derman Sokaktaki evinin bahçesine park etti. Bir süre sonra aracına gelen Kanbulat hayatının şokunu yaşadı. Aracın ön camına yorgun mermi isabet ettiğini gören sürücü, duruma isyan etti.

"Mermi havada durmuyor, bir yere düşüyor"

Aracına yorgun mermi isabet eden Emre Kanbulat, "Evimin önünde park halindeki aracıma yorgun mermi düşmüştür. Arkadaşlar bu durumu daha önce de yaşamış bulunuyoruz. Bir arkadaşımızın kızı vefat etti. Yani kardeşim bu evin önünde bizim kızlarımız da var, çocuklarımız da var, oynuyorlar. Yani biraz daha duyarlı olsunlar. Bu mermi havada kalmıyor. Bir yere düşüyor. Yani bu araba bizim için önemli değil. Ama çocuklarımızın başına bir şey gelse biz ne yaparız yani? Düşünüyorum, düşünüyorum, bir daha düşünüyorum. Yerime arkadaşlar kendinizi koyun yani. Sizin çocuğunuzun başına gelebilir. Her şey olabilir. Ama yani araba gerçekten önemli değil. Araba kırılsın, yansın. Ama çocuklarımıza bir şey olmaz Başka bir şey istemiyorum" dedi.