Tokat\'ın Niksar ilçesinde ATV tipi araç devrildi, sürücü yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ATV tipi aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Niksar-Akkuş yolu Güvenli mevkiinde, Cansu Ö. (26) idaresindeki ATV tipi araç, Niksar istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
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