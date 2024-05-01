Tokat'ın Niksar ilçesinde ATV tipi araç devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ın Niksar ilçesinde ATV tipi araç devrildi, sürücü yaralandı

Tokat\'ın Niksar ilçesinde ATV tipi araç devrildi, sürücü yaralandı

Niksar-Akkuş yolu Güvenli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, ATV tipi aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.05.2024 20:28
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Tokat'ın Niksar ilçesinde ATV tipi aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Niksar-Akkuş yolu Güvenli mevkiinde, Cansu Ö. (26) idaresindeki ATV tipi araç, Niksar istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ın Niksar ilçesinde ATV tipi araç devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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