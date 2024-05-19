Tokat\'ta Bağ Evinde Patlama: Fener Alayı Ertelendi, Konser İptal Edildi

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Tokat'ta bir bağ evinde meydana gelen 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olay nedeniyle bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yapılması planlanan "Fener alayı" ertelenirken konser ise iptal edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü mahallesinde bulunan bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma görevlisi 7 kişinin yaralandığı olay nedeniyle bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yapılması planlanan "Fener Alayı" yürüyüşü ertelendi. Ayrıca Tokat Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan konser de iptal edildi. - TOKAT