Tokat\'ta çocuğun kibritle oyunu yangına neden oldu

3.Sayfa

Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinin balkonunda kibritle oynayan çocuk yangına neden oldu.

Erbaa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mega Altın Evlerdeki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Hazinedar'a ait dairenin balkonunda kibritle oynayan çocuk evi ateşe verdi. Balkonda dumanı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın daireye sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT