Tokat'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Tokat'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Tokat\'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
26.06.2026 10:13
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Tokat merkezli operasyonda dolandırıcılık yapan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

Tokat merkezli dolandırıcılık operasyonunda galericilik faaliyetiyle haksız kazanç sağlayan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Tokat merkezli operasyon düzenlendi. Yaklaşık 3 aylık çalışma kapsamında, galericilik mesleğini kötüye kullanarak araç alım satımını bahane ettikleri, bu yöntemle haksız kazanç sağlamak amacıyla organize bir yapı oluşturdukları belirlenen 7 şüphelinin onlarca vatandaşı milyonlarca lira dolandırdığı tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, 23 Haziran'da şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda 1'i susturucu aparatlı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 400 farklı çaplarda fişek, aldatıcı yöntemlerle düzenlendiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon lira tutarında çok sayıda borç senedi, suçta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli dokümanlar, yaklaşık 500 bin lira nakit para ile ziynet eşyaları ele geçirildi. Vatandaşların mağdur edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen satışa hazır 16 araca da el konularak yediemin otoparkına çekildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç., D.Ç. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.Ç. ile A.A. hakkında ev hapsi kararı verilirken, C.Ç. ve S.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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