Tokat'ta EYP Patlaması: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta EYP Patlaması: 2 Ölü, 5 Yaralı

Tokat\'ta EYP Patlaması: 2 Ölü, 5 Yaralı
29.06.2026 17:19
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Tokat'ta el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 5 jandarma yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 5 jandarma personelinin yaralandığı ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada iki sanık ağırlaştırılmış müebbet, 19 ve 24 olmak üzere 43'er yıl ayrıca hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 18 Mayıs 2024'te saat 21.00 sıralarında, Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Muhammed Sefa Can Karaçoban (29), cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarma komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ve ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli sandık bulunduğunu belirtti. Adrese giden jandarma ekipleri ahşap sandığın kapağı açtığında içinde piknik tüpüne bağlı 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10'luk çivilerle, parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş M.A. (25), Astsubay M.E. (32), Uzman Çavuş B.M. (30), Uzman Çavuş A.S. (28) ve Uzman Çavuş S.E. (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sefa Can Karaçoban, olaydan 4 gün sonra hastanede Ahmet Karaçoban ise 9 ay sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili araştırmalarda, Sefa Can Karaçoban'ın, İsmail Güreldi'nin (50) boşandığı eski eşi K.G. ile arasında ilişki yaşandığı iddiasıyla husumet olduğu ortaya çıktı. Şüphe üzerine 17 Mayıs 2024'te ortağıyla Samsun'dan yola çıkıp Erbaa'ya gelen, 18 Mayıs'ta ise Samsuna dönen İsmail Güreldi ve Turgay Öztürk (38) yakalandı. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan 2 şüpheli hakkında Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Olayda hayatını kaybeden Muhammed Sefa Can Karaçoban'a yönelik eylem nedeniyle sanıkların, nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, aynı olayda yaralanan ve 24 Şubat 2025'te hayatını kaybeden Ahmet Karaçoban için de nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istendi. Savcı aynı olayda yaralanan jandarma personeline yönelik eylemler nedeniyle sanıkların 'kasten yaralama', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' ve 'olası kastla yaralama' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti İsmail Güreldi ve Turgay Öztürk'e; nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis, 5 jandarma personelinin yaralanmasından dolayı ise 24 yıl hapis cezası verdi. Sanıklara ceza indirimi uygulanmadı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Şiddet, Tokat, Olay, Eyp, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta EYP Patlaması: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Kocabaş Mustafa Kocabaş:
    Ne yazık ki böyle trajediler her ülkede olabilir ama Avrupa'da bu tür olayların ardından güvenlik önlemleri çok daha sıkı hale geliyor. Umarız bu karardan sonra benzer hadiseler minimize edilir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. 0 0 Yanıtla
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