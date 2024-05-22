Tokat\'ta İki Katlı Evde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

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Tokat'ta iki katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dron ile havadan görüntülenen yangını vatandaşlar film izler gibi izledi.

Yangın sabah saatlerinde kent merkezi Örtmeliönü Mahallesi Örtmeliönü Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yan evlere de sıçradı. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangının olduğu evlerden birinde bulunan yaşlı kadın büyük panik yaşadı. Dumandan etkilenen itfaiye ekipleri ayran içerek zehirlenmeye karşı tedbir aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT