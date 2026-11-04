Tokat\'ta jandarma aramasında 700 gram kubar esrar bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

Tokat'ta jandarma ekiplerince bir araç ve sürücüsünün evinde yapılan aramalarda toplam 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ekim günü saat 15.00 sıralarında, merkeze bağlı Taşlıçiftlik köyü mevkisinde Turhal-Tokat kara yolunda çalışma yürüten Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.B. (24) idaresindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan adli aramada, vakumlanmış halde 380 gram kubar esrar ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi. Şüphelinin Turhal ilçe merkezindeki ikametinde yapılan aramada ise vakumlanmış halde 320 gram kubar esrar, 1 vakum makinesi, 5 kilogram koku giderici, dijital tartı ve muşta bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan O.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.