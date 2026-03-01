Tokat\'ta Kar Yağışı Dev Kaya Düştü

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sırasında yola düşerek köy yolunu kapatan kaya parçası, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

Erbaa ilçesi Engelli köyü yoluna düşen dev kaya, yolu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle müdahale ederek yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kaya parçasını yol kenarına taşıdı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla yol yeniden güvenli şekilde ulaşıma açıldı. Öte yandan ekipler, üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Akgün, Madenli, Engelli, Yurtalan, Çatalan ve Erdemli bölgelerinde kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - TOKAT