Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu - Son Dakika
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Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu

Tokat\'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu

Tokat Niksar'da bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru Şükrü Daştan, sulama kanalındaki aracı içerisinde ölü bulundu.

18.11.2024 20:47
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Tokat'ta bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli polis, ölü olarak bulundu.

Dün Niksar ilçesinde yer alan evinden çıkan emekli polis memuru Şükrü Daştan'dan bir daha haber alınamadı. Durum üzerine ailesi tarafından jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunuldu.

Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu

SAZLIKLARIN ARASINDA BULUNDU

Jandarma ekipleri, Şahinli- Mahmudiye yolu üzerindeki sulama kanalında yaptıkları aramada sazlıkların arasında bir otomobil tespit etti. Kanaldaki aracın içerisinde yapılan incelemede 66 yaşındaki Daştan'ın cesedine ulaşıldı. Şükrü Daştan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu

Güvenlik, 3-sayfa, Niksar, Hukuk, Yaşam, Tokat, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Hergün Cinayet Ölüm Türkiye Bitmiş 6 6 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Olayın silahla veya emekli olunan meslekle bile alakası yokken yıllar önce emekli olan bir abimiz -ki Allah rahmet eylesin- in polis emeklisi oluşunun vefatı ile ne gibi bir ilintisi var anlayamadım doğrusu?! İlkesel anlamda söylüyorum ki eğer mesleğiyle alakası olmayan( mesai dışında, sivilken ) bir habere konu oluyorsa bir şahıs, mesleği ön plana çıkarılmamalı veya mesleğinden hiç bahsedilmemeli bence, bu da editörlere bir tavsiye olsun.. 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu - Son Dakika
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