Tokat\'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu

Vatanperver:

Olayın silahla veya emekli olunan meslekle bile alakası yokken yıllar önce emekli olan bir abimiz -ki Allah rahmet eylesin- in polis emeklisi oluşunun vefatı ile ne gibi bir ilintisi var anlayamadım doğrusu?! İlkesel anlamda söylüyorum ki eğer mesleğiyle alakası olmayan( mesai dışında, sivilken ) bir habere konu oluyorsa bir şahıs, mesleği ön plana çıkarılmamalı veya mesleğinden hiç bahsedilmemeli bence, bu da editörlere bir tavsiye olsun..