Tokat\'ta Kaza: Otomobil Tır Dorsasına Çarptı

Tokat- Turhal karayolunda tırın dorsesine arkadan çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Ağır yaralanan 21 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Tokat-Turhal karayolu Ulaş kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Turhal istikametine seyir halinde olan M. O. (21) idaresindeki 60 AFY 815 plakalı Hundai marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen E. D. (50) yönetimindeki 46 AJT 912 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına döndü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT