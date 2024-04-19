Tokat'ta kırılmanın olduğu fay hattı böyle görüntülendi
TOKAT - Tokat Sulusaray'da meydana gelen 5.6'lık depremin merkez üssünün bulunduğu köye giden İhlas Haber Ajansı ekipleri fay hattındaki kırıkları dron ile görüntüledi.
Tokat merkeze 64 Sulusaray ilçesine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyü önceki gün merkez üssü 5.6 şiddetinde sallandı. Meydana gelen depremde Sulusaray başta olmak üzere birçok ilçe ve köyde de etkili oldu. Merkez üssünün yaşandığı köye giden İhlas Haber Ajansı muhabirleri kırılmanın olduğu fay hattını dron ile görüntüledi. Görüntüler depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem sonrası büyük yarıklar oluştu.
"Yer patlamış gibi hissettim"
Buğdaylı köyü sakinlerinden Fatih Şahin, "Burası depremin merkez üssü olan yer. Dronla baktığımız yerlerdeki yarıklar depremden önce yoktu. Depremden sonra oluştu. Deprem anında dışarıdayım yer patlamış gibi hissettim" dedi.
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