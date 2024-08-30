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Tokat'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, kırmızı ışığa uymayarak Çeçenistan Caddesi'nden Mustafa Satan Caddesi istikametine doğru ilerleyen Y.Y. (34) yönetimindeki 60 ADP 844 plakalı otomobil Niksar kavşağında, Gaziosmanpaşa Bulvarı yönünden gelen B.T. (27) yönetimindeki 06 DRU 292 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası panikleyen otomobil sürücüsü, fren yerine gaza basınca karşı şeride geçti. Bu esnada kırmızı ışıkta bekleyen K.Ç. (26) yönetimindeki 34 DV 1959 plakalı motosiklete çarptı ardından orta refüjü aşarak karşı kaldırımda durabildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen B.T.'nin kafasının üç yerinde kırık olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT