Tokat\'ta Kuzen Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, önceki gün kendilerinden haber alınamayan kuzenlerden Zafer Ateş'in cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulunurken, genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

İddiaya göre, önceki gün Zafer Ateş (24) ve amcasının kızı D. Ateş'ten (22) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş bunun üzerine jandarma, Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri kuzenlerin en son görüldüğü Kelkit Çayı çevresinde arama çalışmalarına başlamıştı. Bölgede terk edilmiş halde bulunan otomobilin içerisinde iki kuzenin eşyalarına rastlanması üzerine çalışmalar yoğunlaştırılmış, yapılan aramalarda Zafer Ateş'in cansız bedeni otomobilin bulunduğu yerden yaklaşık 15 metre uzaklıkta su içerisinde bulunmuştu. Genç kıza henüz ulaşılamazken, sabah erken saatlerde yeniden başlatılan arama çalışmaları çay boyunca genişletilerek sürdürülüyor. Tokat'tan gelen AFAD ekiplerinin çay çevresinde titizlikle yürüttüğü çalışmalar devam ederken, ailelerin olay yerindeki endişeli bekleyişi de sürüyor. - TOKAT