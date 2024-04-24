Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

Tokat\'ta meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2024 yılının şubat ayında Tokat'ta meydana gelen 3 ayrı trafik kazasının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini paylaştı. Görüntülerde, geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana gelen kazalar dikkat çekti. Kaldırımdan indiği sırada kaza yapan bir moto kurye, kavşakta çarpışan iki araç ve ana yola çıkan araçla kafa kafaya çarpışan bir diğer araç görüntülere yansıdı.

24.04.2024 14:14
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Türkiye'nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Tokat'ta şubat ayında meydana gelen 3 ayrı kaza da kameralar tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2024 yılının şubat ayında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kaydettiği farklı illerdeki trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat'ta 3 ayrı kaza kameralara yansıdı. En çok dikkat çeken kazalar ise geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana gelenler oldu.

Kaldırımdan indi kaldırıma çarptı

Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde bir moto kurye kaldırımdan kontrolsüz yola indi. Karşı yönden gelen araçla karşı karşıya kalan kurye direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarparak devrildi. Yan yatan motorun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

2 araç kavşakta çarpıştı

Paylaşılan ikinci görüntü ise kentteki bir kavşakta meydana geldi. Geçiş üstünlüğüne uymayan iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir araç kendi etrafında dönerek durdu. Diğer aracın ise hızını alamayarak kamera kadrajından çıktığı görüldü.

Ana yola çıktı kafa kafaya çarpıştı

Paylaşılan son görüntülerde ise tali yolda bekleyen bir araç aniden anayola çıkıyor ve karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışıyor. Meydana gelen kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika

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