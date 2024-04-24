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Tokat'ta minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı yabanca uyruklu 3 yaşındaki Muhammet Anes Amini hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi Volkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Orhan Bektaş yönetimindeki 60 S 0005 plakalı servis minibüsü öğrencileri bırakmak için durdu. Bu sırada Muhammet Anes Amini terlikleri almak için servisin önüne geldi. Soför çocuğu fark etmeyerek hareket etti. Aracın altında sürüklenen Amini ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amini, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Servis şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.