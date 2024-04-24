Tokat'ta minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tokat'ta minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Tokat'ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı yabancı uyruklu 3 yaşındaki Muhammet Anes Amini hayatını kaybetti. Kaza, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüs durduğu sırada çocuk servisin önüne gelerek terliklerini almak istedi ancak şoför çocuğu fark etmedi ve hareket etti. Çocuk aracın altında sürüklendi ve ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak çocuk kurtarılamadı. Servis şoförü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

24.04.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı yabanca uyruklu 3 yaşındaki Muhammet Anes Amini hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi Volkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Orhan Bektaş yönetimindeki 60 S 0005 plakalı servis minibüsü öğrencileri bırakmak için durdu. Bu sırada Muhammet Anes Amini terlikleri almak için servisin önüne geldi. Soför çocuğu fark etmeyerek hareket etti. Aracın altında sürüklenen Amini ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amini, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Servis şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Çocuk, Tokat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 18:56:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement