Tokat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Tokat'taki motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Fidanlık yolu liseler bölgesinde meydana geldi. Bir otomobil, dönmek için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - TOKAT