Tokat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Tokat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ta Fidanlık yolu liseler bölgesinde meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir otomobil, dönmek için manevra yaparken karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kaza sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

06.06.2024 11:39
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Tokat'taki motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Fidanlık yolu liseler bölgesinde meydana geldi. Bir otomobil, dönmek için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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