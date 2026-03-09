Tokat\'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçe merkezi Ertuğrul Gazi Mahallesi Öğretmenler Caddesi ile Pınar Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri öğrenilemeyen sürücülerin kullandığı motosiklet ve otomobil dört yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilerek yol kenarındaki su birikintisine savruldu. Kazada motosiklette bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kornaya basmasına rağmen otomobile çarptığı, motosiklette yolcu olarak bulunan anne ve çocuğun ise çarpmanın etkisiyle savrularak su birikintisine düştüğü görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT