Tokat'ta Motosikletli Akrobatik Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Tokat'ta Motosikletli Akrobatik Sürücüye Ceza

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Tokat'ta tehlikeli motosiklet kullanan sürücü O.S.'ye 38 bin TL ceza kesildi, motosiklet men edildi.

17.12.2024 00:48
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Motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafiği böyle tehlikeye attı

Tokat'ta kural ihlali yapan sürücüye ceza yağdı

TOKAT - Tokat- Turhal karayolunda tehlikeli şekilde motosiklet kullanan sürücüye 38 bin 291 TL ceza kesilirken, motosikleti trafikten men edildi.

Turhal-Tokat karayolunda plakasız bir motosikletin güvenlik ekipmanları olmadan ve tehlikeli şekilde kullanıldığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda sürücünün O.S. olduğunu ve motosikletin tescilsiz Mondial marka olduğunu tespit etti. Sivil trafik ekipleri, O.S.'yi aynı motosikleti kullanırken yakaladı. Sürücüye sürücü belgesiz, tescilsiz ve kasksız araç kullanma, tehlikeli şerit değiştirme ve araçta teknik değişiklik yapma gibi ihlallerden toplam 38 bin 291 TL idari para cezası kesildi. Trafikten men edilen motosikletin sahibi hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi uyarınca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Motosikletli Akrobatik Sürücüye Ceza - Son Dakika

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