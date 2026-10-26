Tokat\'ta öğrenciler için okul çevresi ve servis denetimleri aralıksız sürüyor.

Tokat'ta öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri ile öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleri, parklar, internet kafeler, umuma açık yerler ve metruk binalarda denetim ve kontroller gerçekleştirildi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında trafik ekiplerince de öğrenci servis araçları denetlenerek, bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli bir okul ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri için denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.