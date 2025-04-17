Tokat\'ta Orman İşletme Müdürlüğü\'nde yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı

Ramazan Demirci:

Aaaaa, hayret, bu güzel memleketimizde hiç yolsuzluk haberi olmuyor, şaşırdık vallahi. Oysaki, belediyeler, diğer tüm kurum ve kuruluşlar ve yöneticiler falan hiç çalmadan çırpmadan ne güzel geçinip gidiyorduk, bu haberi duyduk şok olduk, ilk defa böyle bir şey oldu, yoksa asla ve asla olaz ya. Bana inanmıyormusunuz? OLMAZ