Tokat'ta orman yangınında uyarılar yapıldı - Son Dakika
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Tokat'ta orman yangınında uyarılar yapıldı

Tokat\'ta orman yangınında uyarılar yapıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yangın kontrol altına alındı.

05.08.2024 21:19  Güncelleme: 21:21
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Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyünde öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeten dolayı yangın meydana geldi. Olay yerine Turhal Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilerek yangın büyümeden kontrol altına alındı.

"Sigara izmariti bile yüzlerce dekarı yakabiliyor"

Yangın hakkında açıklamalarda bulunan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, "Söndürme çalışmalarına katılan AFAD, Kızılay, Orman İşletme Müdürlükleri ve diğer tüm ekiplerin çalışmaları sayesinde yangının büyük bir hasara ve can kaybına neden olmadan kontrol altına alındı. Havaların kurak gittıği bu dönemde piknik alanlarında piknik yapma işini erteleyelim. Sigara izmaritlerini yollara atmayalm. Sadece küçük bir izmaritin yüzlerce dekar alanı yaktığını hepimiz televizyonlardan izledik ve bugün burada gözlemliyoruz. Bunun için insanlar söndürmek için çaba sarf edip canı pahasına çalışıyorlar. Lütfen bu anlamda çok dikkatli olalım. Ormanlar hepimizin. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Herkese tekrar geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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