Tokat'ta orta refüjden karşı şeride sıçradı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta orta refüjden karşı şeride sıçradı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat\'ta orta refüjden karşı şeride sıçradı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü, karşı şeride geçerek bir kamyona çarptı. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.05.2024 14:34  Güncelleme: 14:39
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeride geçerek kamyona çarptı, kazada aynı araçta bulunan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Erbaa D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeni Mahalle civarında meydana geldi. İddiaya göre, Erbaa istikametinden Niksar istikametine seyir halinde olan 55 ZB 008 plakalı M. Ç. (66) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil Niksar istikametinden Erbaa istikametine doğru seyir halinde olan A. Ö. (25) yönetimindeki 07 AIJ 746 plakalı Ford markalı kamyona çarptı. Meydana gelen kazada otomobildeki yolcu Gülseren Çağman (63) araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü sorgusu alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta orta refüjden karşı şeride sıçradı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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