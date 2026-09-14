Tokat'ta otobüs şoförü fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta otobüs şoförü fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

Tokat\'ta otobüs şoförü fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta şehir içi sefer yapan halk otobüsünde fenalaşan bir yolcu, şoför Muhammet Ali Taş'ın güzergahını değiştirmesiyle hastaneye yetiştirildi. Yolcu, Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tokat'ta halk otobüsü şoförü araçta fenalaşan yolcuyu güzergahtan çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Şehir içi sefer yapan halk otobüsüne binen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu, seyahat sırasında fenalaştı. Diğer yolcular durumu otobüs şoförü Muhammet Ali Taş'a bildirdi. Güzergahından çıkan Taş, yolcuyu Tokat Devlet Hastanesi acil servisine yetiştirip sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşananlar, otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

"Zaman kaybetmemek için hastaneye götürdüm"

Olayı anlatan otobüs şoförü Muhammet Ali Taş, "Dün akşam son seferimde dönüş sırasında bir yolcunun rahatsızlandığını söylediler. Baktığımda genç bir arkadaşımızdı. Ambulans çağıralım dediler ancak zaman kaybetmemek için 'Bir an önce hastaneye gidelim' dedim. Güzergahımı değiştirerek kendisini hastaneye yetiştirdim ve sağlık ekiplerine teslim ettim. Ardından tekrar güzergahıma dönerek sefere devam ettim. Hasta kendinde değildi. Şu anki durumunu bilmiyorum. İçeriye sedyeyle götürdüler" dedi.

"Şoförümüze teşekkür ediyorum"

S.S. 3 No'lu Tokat Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Şükrü Süer ise şoföre duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, "İnsanların can ve mal güvenliği bizlere emanettir. Şoförlerimizin de bu sorumluluğa büyük bir hassasiyetle sahip çıktıklarına inanıyorum. Dünkü olayda olduğu gibi araçlarımızdaki çevrim içi kameralar, panik butonları ve şoförlerimizin desteğiyle halkımıza her türlü yardımı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Acil Servis, 3. Sayfa, Ali Taş, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta otobüs şoförü fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı

13:07
Valilik raporu ortaya çıktı 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
13:06
Ersun Yanal’dan İsmail Kartal’a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
13:00
Çarpıcı detaylar var İşte Kaşif Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
12:31
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
12:19
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
11:36
Altın için tehlike çanları çalıyor
Altın için tehlike çanları çalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 13:17:20. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta otobüs şoförü fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement