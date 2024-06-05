Tokat'ta Park Halindeki Araçtan Yayılan Gaz Kokusu Paniğe Neden Oldu

3.Sayfa

Tokat'ta park halindeki bir araçtan yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Mithat Paşa Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay, vatandaşların duyarlılığı sayesinde muhtemel bir faciayı önledi. Park halindeki Fiat marka araçtan yayılan gaz kokusunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, güvenlik amacıyla caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Aracın pencereleri açılarak gaz sıkışması önlenirken, itfaiye ekipleri muhtemel bir patlama riskine karşı hazır bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen tamir ustası, aracın gaz deposundaki sızıntıyı keserek tehlikeyi bertaraf etti. Erken müdahale, büyük bir felaketin önüne geçti. - TOKAT