Tokat'ta Patlama: 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Tokat'ta Patlama: 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Tokat\'ta Patlama: 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5 jandarma personeli ve 2 sivil yaralandı. Patlamayla ilgili olarak İsmail G. ve Turgay Ö. adlı şüpheliler adliyeye sevk edildi. İsmail G. adliyeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Şüpheliler tutuklandı. Patlamanın sebebi olarak ev sahibinin oğlu ile şüpheli arasındaki gönül ilişkisi ve husumet iddia ediliyor.

20.05.2024 15:11
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 jandarma personeli ile 2 sivilin yaralandığı bağ evindeki patlama düzeneğini yaptırdığı düşünülen İsmail G. ve ona yardım ettiği tahmin edilen Turgay Ö. adliyeye sevk edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evine kurulan düzenekle 5 jandarma personeli ve 2 sivilin yaralandığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Önceki gün sağlık raporu için hastaneye getirilen şüphelilerden düzeneği yaptığı düşünülen İsmail G. ve ona yardım ettiği tahmin edilen Turgay Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesine sevk edildi. İsmail G. adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Bomba düzeneğini siz mi yaptınız" sorusuna cevap vermedi. Komando timleri ve polis ekipleri duruşmanın sürdüğü adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken adliyeye sevk edilen şüpheliler İsmail G. ve Turgay Ö. tutuklandı.

Patlamanın olduğu bağ evinin sahibi Ahmet K.'nin oğlu M.S.C.K. ile İsmail G.'nin eşi arasında gönül ilişkisi olduğu, bu sebeple aralarında çıkan husumet nedeniyle evini terk ederek önce İstanbul'a, oradan da Samsun'a taşındığı ve sonrasında eşinden boşanması ihtimali üzerine bu düzeneği kurduğu iddia ediliyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Patlama: 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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