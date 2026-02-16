Tokat\'ta Sentetik Ecza Operasyonu

Tokat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen koordineli çalışma kapsamında il dışından gelen bir araçta yapılan aramada 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerin uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir araç takibe alındı. İl dışından kente giriş yaptığı belirlenen araçta yapılan aramada 55 bin 440 adet sentetik ecza bulundu. Operasyonda araç sürücüsü S.A., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, uyuşturucu maddeyi temin edip gönderdiği belirlenen bir şüpheli ile ilde alıcı konumunda oldukları tespit edilen 4 şüpheli hakkında da yakalama çalışması başlatıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 55 bin 440 adet sentetik eczanın, Tokat'ta bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ve önceki rekorun yaklaşık 7 katı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT