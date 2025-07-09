Tokat'ta seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Tokat- Sivas karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. idaresindeki 02 AFJ 090 plakalı tırda bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle kapanan yolda kontrollü geçişle trafik akışı sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta Seyir Halindeki Tır Yangın Çıkardı - Son Dakika
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